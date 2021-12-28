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  3. Nostradamus'un 2022 yılı kehanetleri şoke etti! Dünya zor sınavlar bekliyor: Depremler, hava sıcaklığı artışı, iklim krizi, kitlesel açlık...

Nostradamus'un 2022 yılı kehanetleri şoke etti! Dünya zor sınavlar bekliyor: Depremler, hava sıcaklığı artışı, iklim krizi, kitlesel açlık...

Fransız kahin ve astrolog olan Nostradamus'un 2022 yılı kehanetleri şoke etti. Depremler, hava sıcaklığının artışı, kitlesel açlığın ortaya çıkmasıyla savaşların olabileceğini öne sürdü. İşte dünyayı bekleyen felaketler...

Nostradamus'un 2022 yılı kehanetleri şoke etti! Dünya zor sınavlar bekliyor: Depremler, hava sıcaklığı artışı, iklim krizi, kitlesel açlık... 118

Baba Vanga'nın koronavirüs salgınını bilmesiyle insanların kehanetlere olan ilgileri artmaya başladı. Özellikle birçok tahmini doğru olan ve tarihin en büyük kahini olan Fransız kahin ve  astrolog Nostradamus'un 2022 yılı kehanetleri şok etti.