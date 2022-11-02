Not ortalamalarını düşürdüğü için 2 öğrencisi tarafından öldürüldüğü düşünülen İspanyolca öğretmeninin davası tekrar görülecek!
Geçtiğimiz yıl ABD'de, kendilerine düşük puan vererek not ortalamalarını düşüren İspanyolca öğretmenlerini öldürdükleri iddia edilen lise öğrencileri Willard Miller ve Jeremy Goodal'ın hikayesi...
YAYINLAMA
Son Haberler
Not ortalamalarını düşürdüğü için 2 öğrencisi tarafından öldürüldüğü düşünülen İspanyolca öğretmeninin davası tekrar görülecek!
İstanbul İl Sağlık Müdüründen endişelendiren sözler! İki konuya dikkat çekti: "Bir 10 sene sonra risk haline gelecek"
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 2 Kasım 2022 Çarşamba ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında konuştu! Kılıçdaroğlu'un iddiasına ateş püskürdü, referandum çağrısı yaptı
Yorumlananlar
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında esti, gürledi! Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
Yerli otomobil TOGG açılımı nedir, ne demek ? TOGG ortakları kim? Logosunun anlamı ne?