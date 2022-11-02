Not ortalamalarını düşürdüğü için 2 öğrencisi tarafından öldürüldüğü düşünülen İspanyolca öğretmeninin davası tekrar görülecek!

İddiaların Miller ve Goodal üzerinde yoğunlaşmasının sebebi ise, iddia edilene göre ikisi öğretmenlerini beyzbol sopası ile öldüresiye dövmüş ve şiddet görüntülerini de sosyal medyada paylaşarak övünmüşlerdi.

Ayrıca Miller verdiği ifadede, Graber'in iyi bir öğretmen olmadığını, düşük puan verdiği için not ortalamasını düşürdüğünü söylemişti.

Jefferson County Avukatı Chauncey Molding ve Iowa Başsavcı Yardımcısı Scott Brown tarafından mahkemeye sunulan belgelerde, "Verilen bu düşük notun, Miller'ı doğrudan ilgilendiren Graber cinayetinin ardındaki güdü olduğuna inanılıyor" açıklamasında bulunuldu.

Miller mahkeme sürecinde kendisine yöneltilen iddiaları hep reddetti fakat daha sonra bir gün, Graber'in ölümüyle alakalı her şeyi bildiğini, bu işle alakalı olmadığını fakat konuşamayacağını söyledi.