Not ortalamalarını düşürdüğü için 2 öğrencisi tarafından öldürüldüğü düşünülen İspanyolca öğretmeninin davası tekrar görülecek!

Geçtiğimiz yıl ABD'de, kendilerine düşük puan vererek not ortalamalarını düşüren İspanyolca öğretmenlerini öldürdükleri iddia edilen lise öğrencileri Willard Miller ve Jeremy Goodal'ın hikayesi...

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Not ortalamalarını düşürdüğü için 2 öğrencisi tarafından öldürüldüğü düşünülen İspanyolca öğretmeninin davası tekrar görülecek! 1

ABD’nin Iowa eyaletinde kan donduran bir olay gerçekleşti. İki lise öğrencisinin geçtiğimiz yıl kendilerine kötü not veren İspanyolca öğretmenlerini öldürdüğü iddia ediliyor.

Geçtiğimiz yıl Amerika Birleşik Devletleri'nin Iowa eyaletinde meydana gelen bir olay, ülkeyi karıştırmıştı.

Adları Willard Miller ve Jeremy Goodal olan 16 yaşlarındaki iki lise öğrencisi, İspanyolca öğretmenlerinin ölümüne sebep olmaktan tutuklanarak mahkum edilmişti.

Not ortalamalarını düşürdüğü için 2 öğrencisi tarafından öldürüldüğü düşünülen İspanyolca öğretmeninin davası tekrar görülecek! 2

Fairfield Lisesi'nde İspanyolca öğretmeni olan 66 yaşındaki Nohema Graber, iddia edilene göre Miller onunla kötü not verdiği için buluşmak isteyince teklifini kabul etmiş ve her zaman yürüyüş yaptığı parka giderek onunla buluşmuştu.

O günün ardından bir daha haber alınamayan Graber, ertesi gün aynı parkta darp edilmiş bir şekilde ölü bulunmuştu.

Not ortalamalarını düşürdüğü için 2 öğrencisi tarafından öldürüldüğü düşünülen İspanyolca öğretmeninin davası tekrar görülecek! 3

İddiaların Miller ve Goodal üzerinde yoğunlaşmasının sebebi ise, iddia edilene göre ikisi öğretmenlerini beyzbol sopası ile öldüresiye dövmüş ve şiddet görüntülerini de sosyal medyada paylaşarak övünmüşlerdi.

Ayrıca Miller verdiği ifadede, Graber'in iyi bir öğretmen olmadığını, düşük puan verdiği için not ortalamasını düşürdüğünü söylemişti.

Jefferson County Avukatı Chauncey Molding ve Iowa Başsavcı Yardımcısı Scott Brown tarafından mahkemeye sunulan belgelerde, "Verilen bu düşük notun, Miller'ı doğrudan ilgilendiren Graber cinayetinin ardındaki güdü olduğuna inanılıyor" açıklamasında bulunuldu.

Miller mahkeme sürecinde kendisine yöneltilen iddiaları hep reddetti fakat daha sonra bir gün, Graber'in ölümüyle alakalı her şeyi bildiğini, bu işle alakalı olmadığını fakat konuşamayacağını söyledi.

Not ortalamalarını düşürdüğü için 2 öğrencisi tarafından öldürüldüğü düşünülen İspanyolca öğretmeninin davası tekrar görülecek! 4

Görgü tanıkları ise, Graber'in parka gittiği aracını bir süre sonra iki erkek çocuğunun çıkardığını söyledi.

Ayrıca yetkililer aracın kırsal bir alanda terk edildiğini, aynı alanda iki erkek çocuğun yürürken görüldüğünü de söylüyor.

İddialardan biri de, Goodale'in Snapchat'te bir arkadaşıyla cinayet hakkında konuştuğu yönünde. Hatta iddiayı ortaya atan kişi, görselleri de kanıt olarak sunmuştu.

Not ortalamalarını düşürdüğü için 2 öğrencisi tarafından öldürüldüğü düşünülen İspanyolca öğretmeninin davası tekrar görülecek! 5

Ancak Miller'ın avukatı Christine Branstad, dört arama emrinin de yasa dışı olarak çıkartıldığını, mahkemenin dördünün de geçersiz kılımasını ve Snapchat'in yanı sıra müvekkilinin evinin, polise verdiği ifadelerin ve cep telefonundan alınan bilgilerin gizlenmesini gerektiğini söyledi.

Şu an 17 yaşında olan iki genç, yetişkin olarak tekrar yargılanacak.

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