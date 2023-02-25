Noufel Lalaoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noufel Lalaoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noufel Lalaoui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noufel Lalaoui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noufel Lalaoui 25 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noufel Lalaoui Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NC Magra futbol takımında oynamaktadır. NC Magra takımına 1 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Noufel Lalaoui'nin NC Magra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Noufel Lalaoui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noufel Lalaoui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Noufel Lalaoui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noufel Lalaoui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında CABB Arreridj

1 Ekim 2021 yılında NC Magra

Noufel Lalaoui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noufel Lalaoui şuan NC Magra takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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