Noufel Ould Hamou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noufel Ould Hamou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noufel Ould Hamou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noufel Ould Hamou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noufel Ould Hamou 16 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noufel Ould Hamou Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aniss Benchabane yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JS Kabylie futbol takımında oynamaktadır. JS Kabylie takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Noufel Ould Hamou'nin JS Kabylie ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Noufel Ould Hamou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noufel Ould Hamou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Noufel Ould Hamou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noufel Ould Hamou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında CR Belouizdad

20 Ekim 2020 yılında RC Rélizane

1 Temmuz 2022 yılında JS Kabylie

Noufel Ould Hamou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noufel Ould Hamou şuan JS Kabylie takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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