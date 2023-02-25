Nour El Aislem Lachekhab kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nour El Aislem Lachekhab Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nour El Aislem Lachekhab adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nour El Aislem Lachekhab Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nour El Aislem Lachekhab 2 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nour El Aislem Lachekhab Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
USM Khenchela futbol takımında oynamaktadır. USM Khenchela takımına 20 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Nour El Aislem Lachekhab'nin USM Khenchela ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nour El Aislem Lachekhab Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nour El Aislem Lachekhab futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
20 Ağustos 2022 yılında USM Khenchela
Nour El Aislem Lachekhab Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nour El Aislem Lachekhab şuan USM Khenchela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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