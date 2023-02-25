Nour El İslam Fettouhi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nour El İslam Fettouhi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nour El İslam Fettouhi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nour El İslam Fettouhi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nour El İslam Fettouhi 28 Ağustos 1999 tarihinde Chlef şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nour El İslam Fettouhi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hive Sports Management yapmaktadır. Nour El İslam Fettouhi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ASO Chlef futbol takımında oynamaktadır. ASO Chlef takımına - tarihinde katılmıştır. Nour El İslam Fettouhi'nin ASO Chlef ile sözleşmesi 31 Temmuz 2023 tarihinde bitmektedir.

Nour El İslam Fettouhi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nour El İslam Fettouhi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nour El İslam Fettouhi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nour El İslam Fettouhi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nour El İslam Fettouhi şuan ASO Chlef takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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