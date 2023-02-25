Nour El İslam Melikchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nour El İslam Melikchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nour El İslam Melikchi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nour El İslam Melikchi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nour El İslam Melikchi 23 Temmuz 1996 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nour El İslam Melikchi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gesti Soccer yapmaktadır. Nour El İslam Melikchi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paradou AC futbol takımında oynamaktadır. Paradou AC takımına 1 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Nour El İslam Melikchi'nin Paradou AC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nour El İslam Melikchi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nour El İslam Melikchi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nour El İslam Melikchi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nour El İslam Melikchi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Paradou AC

29 Aralık 2018 yılında CABB Arreridj

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Nisan 2021 yılında Paradou AC

Nour El İslam Melikchi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nour El İslam Melikchi şuan Paradou AC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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