Nouriel Roubini: JPM Coin’in kripto para olarak görülmesi oldukça komik

ABD'li Nobel ödüllü ekonomist Nouriel Roubini, ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan'ın piyasaya sürmeye hazırlandığı kripto para birimi JPM Coin'in kripto para olarak görülmesini "komik" olarak tanımladı.

CNBC'de Çarşamba günü yayınlanan haberde bankanın, JPM Coin ismi verilen söz konusu kripto para biriminin müşteriler arasındaki toptan satış ödemelerinde kullanılması amacıyla test aşamasında olduğu belirtilmişti. JP Morgan blockchain yetkilisi Umar Farooq, kurumsal adaptasyonun artmasıyla JP Morgan'ın kripto para birimleri ödeme sistemini cihazlara dayalı ödemelerde de kullanmasının gerekebileceğine dikkat çekmiş ve normalde havale yoluyla büyük müşterilere yapılan ve bazen bir günden uzun süren uluslararası ödemelerin söz konusu projeyle günün her saatinde gerçekleşebileceğini belirtmişti.

Stablecoin (dolar kuruna sabit kripto para birimi) olarak piyasaya sürülmesi planlanan JPM Coin'in, henüz test aşamasında olduğu söylenirken, BBC "banka ve müşteri hesabı arasında" JPM Coin'le ilk para transferi işleminin başarılı bir şekilde yapıldığını öne sürdü.

Söz konusu gelişmeyle ilgili kripto para birimleri ve blockchain teknolojisine yönelik eleştirileriyle bilinen Roubini, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, JPM Coin'in çeşitli sebeplerle kripto para birimi olarak değerlendiremeyeceğini belirtti. Roubini, şu yorumu yaptı:

"JPMorgan'ın yeni kripto para birimi olduğu iddia edilen projesi blockchain veya kripto para birimleriyle hangi açıdan örtüşüyor? JPM Coin gizli, halka açık değil, izin talep ediyor, işlemi onaylayan otoritelerin gözetiminde ve merkezi. JPM Coin'e kripto para birimi demek oldukça komik.

"JP Morgan'ın sözde kripto para birimi Ripple'ın tekrarıdır ve JPM Coin de Ripple kadar alay konusu."

DHA