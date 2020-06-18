Nova Okulları yeni döneme hazır

Nova Fen ve Anadolu Lisesi, 2020-2021 eğitim öğretim dönemine hazır.

Korona virüs salgını sebebiyle 2020-2021 eğitim öğretim dönemi için tüm tedbirleri aldıklarını aktaran Canan Topsakal, sınıflardaki öğrenci sayısını 12'ye düşürdüklerini belirtti. Öğrencilerin, öğretmenlerin sağlık güvenliğini her şeyden çok önemsediklerini ve belirten Topsakal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sınıf mevcutlarını düşürürken, sınıf sayılarını artırdık. Bütün öğrenciler arasında ders ve teneffüslerde 1,5 metre sosyal mesafeyi gözeten düzenlemeyi yaptık. Okulumuza girişte öğrencilerin ateşini ölçecek sistemleri kurduk. 2020-2021 döneminde alacağımız öğrenci sayımızı sınırlı tutarak bütün öğrencilerimizle ailelerini, öğretmenlerimizi, çalışanlarımızı koruyacak maksimum tedbirleri aldık. Bunu yaparken de eğitim kalitesinden ve akademik hedeflerden asla taviz vermedik. Özel yazılımlarla özellikle akademik eğitimi öğrenci bazında güçlendirdik. Aylık yüz yüze eğitim eksiğini 15 Ağustos'ta eğitime başlayacak şekilde sistemimizi kurduk."

Nova Okulları'na yeni kayıt yaptıracak olanlarla mevcut öğrencilerin ve velilere seslenen Topsakal, "Önümüzdeki eğitim öğretim dönemine yönelik her türlü tedbiri aldık. Dünyanın yanı sıra ülkemizde de insanların evde kaldığı dönemde Nova Okulları öğrencileri interaktif eğitimden yararlandı. Bu süreçte öğretmenle öğrenciyi buluşturan yüz yüze eğitim yerini sanal eğitime bıraktı. Korona virüs salgını bizi çok hızlı bir şekilde dijital çağa evirdi. Biz de buna en hızlı ve en iyi şekilde uyum sağlayarak tüm eğitimlerimizi dijital üzerinden bire bir verdik" dedi.

Eğitimde bundan sonra dijital görüşmelerin yüz yüze eğitim kadar yaygın olacağına vurgu yapan Topsakal, "Biz Nova Okulları olarak dijital üzerinden tüm eğitimleri tamamladık. Hatta bu dönemde Nova Okulları'nın yanı sıra tüm öğrencilerin yararlanabilmesi için ders anlatımlarını Youtube üzerinden Tüm Türkiye'deki öğrencilerin kullanımına açtık" şeklinde konuştu.

Canan Topsakal Nova Okulları olarak eğitime ara verilen döneme ait yemek ve servis ücretlerini iade ettiklerine de dikkat çekti. Öğrencilerin bilgisel donanımının yanı sıra duygusal donanımına yönelik sorunlar için de psikologlar aracılığıyla bire bir dijital görüşmeler yapıldığına dikkat çeken Canan Topsakal, korona virüs salgın travmasını ve sınav stresini atlatmalarına destek olduklarını söyledi.

Kaynak: İHA