Nova’da üç kupa bir arada

Nova Fen ve Anadolu Lisesi voleybolda Genç Kızlar A kategorisinde Bursa şampiyonu olurken; B kategorisinde ise Bursa 2'incisi oldu. Nova Okulları adına Kayak Alp Disiplininde genç kızlar B kategorisinde yarışan Gülce Özel de Bursa 1. olarak şampiyonluk kupasını aldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullararası Voleybol Genç Kızlar A kategorisi müsabakaları Nova Fen ve Anadolu Lisesi ve TED Koleji Arasında düzenlenen final maçıile sona erdi. 15 Kasım 2019 tarihinde başlayan ve 16 takımın mücadele ettiği Turnuva'nın final maçı Osmangazi Belediyesi Dikkaldırım Spor Salonu'nda oynandı. Büyük bir çekişmenin yaşandığı final maçında TED Koleji ile oynayan Özel Nova Fen ve Anadolu Lisesi karşılıklı sayılarla başlayan müsabakada beraberlik sağlanınca uzatmaya gidilen maçı 3-2 kazanarak Bursa Şampiyonu oldu ve Türkiye şampiyonasında Bursa'yı temsil etme hakkı kazandı. Şampiyon takımın antrenörlüğünüyapan Nizamettin Çakır; takım olarak 4 yılda 3 şampiyonluk ve 1 de ikincilik elde ettiklerini ve Türkiye Şampiyonası maçlarında ilk 10 ve 12'de yer aldıklarını söyledi.

Voleybolda 2, kayakta 1 kupa

Yeni kurulan Nova Okulları Genç Kızlar B Kategorisi Voleybol Takımı da ilk kez katıldığı turnuvada sürpriz yaparak finale kadar çıktı.Finalde Şahinkaya ile oynayanve Antrenör Dolunay Kurt tarafından çalıştırılan Nova Okulları Genç Kızlar B Takımı 2'ncilik kupasını almayı başardı.

Eş zamanlı olarak bir şampiyonluk da Nova Okulları 9. Sınıf öğrencisi Gülce Özel'den geldi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullararası Bursa Kayak Sporları Alp Disiplininde Nova Okulları adına Bursa genç kızlar B kategorisinde yarışan Gülce Özel 1. tur ve 2. turda en iyi dereceyi yaptı. Gülce Özel, Bursa 1'incisi olarak şampiyonluk kupasını almaya hak kazandı.Nova Okulları beden eğitimi öğretmeni Hakan Bulat'ın koçluğunda yarışmalara hazırlanan Özel, Genç Kızlar B kategorisinde Türkiye Şampiyonası'nda yarışacak sporcular arasında yer aldı

Bursa'da 3 kupa ile büyük bir başarıya imza atan Nova Fen ve Anadolu Lisesi kurucusu Canan Topsakal dereceye giren tüm sporcuları kutladı. Başarının tesadüf olmadığını belirten Topsakal, Nova Okulları olarak sporda altyapıya büyük önem verdiklerine dikkat çekti. Topsakal "Nova Okulları olarak kadınları gelişmeyen bir toplumun gelişme şansının olmadığını düşündüğümüzden kız voleyboluna önem veriyoruz. Amaçlarımızdan biri de Atatürk'ün çizdiği yolda ilerleyerek çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmak yolunda Türk kadınının gelişimine katkıdır. Kızlarımız, iş hayatında başarılı olmaları için akademik olarak da desteklenmekte ve üniversiteye hazırlanmaktadır. Voleybol takımımızda oynayıp da üniversiteyi kazanmamış sporcumuz yoktur. Voleybolda öğrencilere burs veren Nova okulları aynı desteği çeşitli sanat dallarında faaliyet gösteren öğrencilere de vermektedir" dedi.

Kaynak: İHA