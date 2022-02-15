Novak Djokovic akıllanmışa benzemiyor! Aşıyla ilgili düşünceleriyle yine gündem oldu!

Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a aşı olmadığı için katılamayan ve ülkede birçok problemle karşı karşıya kalan dünya bir numarası Novak Djokovic, İngiliz basınına konuştu. 34 yaşındaki tecrübeli tenisçi, aşıya karşı olan tutumunun değişmediğini ve Covid-19 aşısı yapmaya zorlanmaktansa önündeki tüm turnuvalara katılmamayı seçeceğini dile getirdi.

Yaklaşan ilk turnuvalar arasında yer alan Fransa Açık ve Wimbledon için de aynı kararlılıkta olup olmadığı sorulan Sırp tenisçi, "Evet, bu bedeli ödemeye hazırım." yanıtını verdi.

"VÜCUDUM, ŞAMPİYONLUKTAN ÖNEMLİ"

Aşıya karşı olan yaklaşımın yanlış anlaşıldığını dile getiren Djokovic, "Hiçbir zaman aşı karşıtı olmadım. Küresel olarak herkesin bu virüsle başa çıkmak için büyük çaba harcadığını görüyorum ve umarım yakında virüsün sonu gelir. Fakat her zaman vücuda neyin gireceğini seçme özgürlüğünü destekledim. Vücudumla ilgili ilkelerimin kazanacağım herhangi bir kupadan, şampiyonluktan önemli olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Aşı olmayan Novak Djokovic, Avustralya Açık'a katılmak için gittiği ülkede sınır dışı edilmiş ve sezonun sezonun ilk grand slam turnuvasına katılamamıştı. Turnuvayı birincilikle tamamlayan İspanyol tenisçi Rafael Nadal, bu turnuvada elde ettiği şampiyonlukla Djokovic ve Roger Federer'i geride bırakmış ve 21 kezle en çok grand slam kazanan erkek sporcu unvanını elde etmişti.