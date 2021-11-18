Novak Djokovic turnuvada yarı finali garantiledi!

İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen 52. ATP Finalleri'nde 4. gün de tamamlandı.

Yeşil Grup karşılaşmasında 1 numaralı seribaşı Djokovic ile 5 numaralı seribaşı Rublev karşı karşıya geldi.

Turnuvayı 5 kez kazanan Novak Djokovic, Rus rakibi karşısında 6-3 ve 6-2'lik setlerle maçı 2-0 kazandı. Bu sonuçla birlikte grupta ikide iki yapan Novak Djokovic, yarı finale çıkmayı garantiledi.

Grubtaki diğer karşılaşmada ise 8 numaralı seribaşı Casper Ruud ile 10 numaralı seribaşı Cameron Norrie korta çıktı.

Norveçli Ruud, Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas’ın sakatlığının ardından turnuvadan çekilmesiyle birlikte turnuvaya dahil olan Büyük Britanyalı Norrie karşısında 1-6, 6-3, 6-4 sona eren setlerle karşılaşmayı 2-1 kazandı ve grupta ilk galibiyetini aldı.

Turnuvada bugün Kırmızı Grup’ta Alexander Zverev-Hubert Hurkacz ve Daniil Medvedev-Jannik Sinner müsabakaları oynanacak.