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  3. Novak Djokovic turnuvada yarı finali garantiledi!

Novak Djokovic turnuvada yarı finali garantiledi!

Tek erkeklerde dünya bir numarası Novak Djokovic ATP Finalleri’nin 4. gününde Novak Djokovic, Andrey Rublev’i yendi ve grupta ikide iki yaparak yarı finale yükselmeyi garantiledi.

Novak Djokovic turnuvada yarı finali garantiledi!

İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen 52. ATP Finalleri'nde 4. gün de tamamlandı.

Yeşil Grup karşılaşmasında 1 numaralı seribaşı Djokovic ile 5 numaralı seribaşı Rublev karşı karşıya geldi.

Turnuvayı 5 kez kazanan Novak Djokovic, Rus rakibi karşısında 6-3 ve 6-2'lik setlerle maçı 2-0 kazandı. Bu sonuçla birlikte grupta ikide iki yapan Novak Djokovic, yarı finale çıkmayı garantiledi.

Novak Djokovic turnuvada yarı finali garantiledi!

Grubtaki diğer karşılaşmada ise 8 numaralı seribaşı Casper Ruud ile 10 numaralı seribaşı Cameron Norrie korta çıktı.

Norveçli Ruud, Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas’ın sakatlığının ardından turnuvadan çekilmesiyle birlikte turnuvaya dahil olan Büyük Britanyalı Norrie karşısında 1-6, 6-3, 6-4 sona eren setlerle karşılaşmayı 2-1 kazandı ve grupta ilk galibiyetini aldı.

Turnuvada bugün Kırmızı Grup’ta Alexander Zverev-Hubert Hurkacz ve Daniil Medvedev-Jannik Sinner müsabakaları oynanacak.

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