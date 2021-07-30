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  3. Novak Djokovic'in altın madalya hedefi suya düştü | Alexander Zvarev'e elendi

Novak Djokovic'in altın madalya hedefi suya düştü | Alexander Zvarev'e elendi

Bu yıl Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve Wimbledon'da şampiyonluğa ulaşarak 3 büyük turnuvayı da kazanan Djokovic, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na altın madalya hedefiyle gelmişti. Yarı final karşılaşmasında Alman tenisçi Alexander Zverev, Djokovic'i eleyerek finale yükseldi

Novak Djokovic'in altın madalya hedefi suya düştü | Alexander Zvarev'e elendi

Tenis erkeklerde dünya 1 numarası olan Novak DJokovic, bu yıl oynadığı 3 büyük turnuvayı şampiyonluklar tamamlamıştı. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na da altın madalya hedefiyle gelen Djokovic, isteğini gerçekleştiremedi. Yarı final karşılaşmasında Alman tenisçi Alexander Zverev, dünya 1 numarasını eleyerek finale çıkmaya hak kazandı.

ALTIN-SLAM'İ HEDEFLİYORDU

Tecrübeli sporcu, Tokyo 2020'de şampiyon olması durumunda 2021'in son büyük tenis turnuvası Amerika Açık'ı da alarak tarihte "altın-slam" yapabilen ilk ve tek erkek tenisçi olmayı istiyordu. Ancak olimpiyatta yarı finalde Alman Alexander Zverev'e mağlup olan Djokovic'in bu hayali suya düştü.

Novak Djokovic'in altın madalya hedefi suya düştü | Alexander Zvarev'e elendi

ZVEREV GERİDEN GELDİ

Djokovic, ilk seti net bir oyunla 6-1 alarak 1-0 öne geçti. İkinci set, Zverev'in 6-3'lük üstünlüğüyle sona erdi ve skora 1-1 denge geldi. Son set üstün bir oyun ortaya koyan Zverev, seti 6-1 maçı da 2-1 kazanarak finale çıktı.

Tek erkekler finalinde Zverev ile Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Karen Khachanov olimpiyat şampiyonu olabilmek için mücadele edecek.

Novak Djokovic'in altın madalya hedefi suya düştü | Alexander Zvarev'e elendi

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