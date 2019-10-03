Novak: Petrol talebi geçen yıla göre azaldı

Rusya enerji Bakanı Alexander Novak, 2019 yılı petrol talebinin geçen yılar göre "önemli ölçüde" azaldığını söyledi.

Rusya Enerji Haftası'nda konuşan Novak, petrol talebini bu yıol pek çok farklı faktörün etkilediğini ve talebin günlük 1.5 milyon varilden 1.1 milyon varile gerilediğine işaret etti.

Novak, Eylül ayında Saudi Aramco petrol tesislerine yapılan drone saldırı sonrasında küğresel stoklarının yüzde 5.0 düştüğünü ve Suudi Arabistan'ın üretim kapasitesinin yarı yarıya azaldığını hatırlattı

Kaynak: DHA