Novak Tepsic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Novak Tepsic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Novak Tepsic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Novak Tepsic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Novak Tepsic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Novak Tepsic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Novak Tepsic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Novak Tepsic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Novak Tepsic 16 Mart 2002 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Novak Tepšić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Novak Tepsic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Novak Tepsic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slaven Belupo Koprivnica futbol takımında oynamaktadır. Slaven Belupo Koprivnica takımına 9 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Novak Tepsic'nin Slaven Belupo Koprivnica ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

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Novak Tepsic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Novak Tepsic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Novak Tepsic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Novak Tepsic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ağu 2017 yılında NK Rudes U17

1 Temmuz 2019 yılında NK Rudes U19

6 Ocak 2021 yılında NK Rudes

9 Şubat 2022 yılında Slaven Belupo

Novak Tepsic kimdir

Novak Tepsic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Novak Tepsic şuan Slaven Belupo Koprivnica takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

NK Karlovac (2011-2016), Segesta Sisak (2016-2017), NK Rudeš (2017-2021)

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Novak Tepsic nereli

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