Novakid, eğitim modelinin nasıl değiştiğine ilişkin araştırmasını açıkladı

Novakid, sosyal izolasyon döneminde eğitim modelinin nasıl değiştiğine ilişkin araştırmasını açıkladı.

Çevrimiçi İngilizce okulu Novakid'in analistleri, sosyal izolasyon döneminde eğitim modelinin nasıl değiştiğine ilişkin bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmada, okul çağındaki çocukların evde kalmalarının ve eğitimlerine çevrimiçi devam etmelerinin gerekli olduğu İtalya, İspanya, Türkiye, Polonya ve Rusya'dan 2 bin 500 ebeveynin ankete katıldığı belirtildi.

Araştırmaya göre, İtalyan çocukların yüzde 26'sının eğitime okul öğretmenleriyle birlikte çevrimiçi olarak devam ettiğini tespit edildi. Bu oran, Türkiye'de yüzde 21, Polonya'da yüzde 11 ve İspanya'da yüzde 6 daha az. Rusya'da ise öğrencilerin yüzde 60'ı bağımsız eğitime başlamış ve yüzde 40'ı ise eğitimlerini okul öğretmenleriyle uzaktan sürdürmekte. Çocuklara daha az ödev verildiği, okul programlarının azaltıldığı ve öğrenme hızının yavaşladığı unutulmamalı. Yani, değiştirilen okul programları, İtalya'da öğrencilerin yüzde 37'si, İspanya'da 28'i, Rusya'da yüzde 53'ü, Türkiye'de yüzde 23'ü ve Polonya'da yüzde 12'si tarafından kullanılmaktadır.

Araştırmaya göre, çoğu ebeveyn, çocuklarının eğitimine devam etmesini istemektedir ve ilave ders planlamasıyla ilgilenmemektedir. Çocuklarının ders programına çevrimiçi ders eklenmesini isteyen ebeveyn oranı ülkelere göre şu şekildedir: Polonya yüzde 47, İspanya yüzde 43, Rusya yüzde 40 ve İtalya yüzde 23.

Novakid basın görevlisi Anna Tolstochenko, konu hakkında şöyle konuştu: "İzolasyon dönem çocuklar için gerçekten bir zorluk olabilir. Sosyal hizmet kurumlarıınn bu yeni gerçekliğe uyum sağlaması çok önemlidir. Anketimiz, Rusya'daki okulların yüzde 39,5'inin, Polonya ve İspanya'daki okulların yüzde 20'sinin, İtalya'daki okulların yüzde 19'unun ve Türkiye'deki okulların yüzde 16'sının programlarını değiştirdiğini ve öğrencilerin ilgisini sürdürebilmek amacıyla oyun esaslı çevrimiçi öğrenme etkinlikleri oluşturduğunu göstermiştir. Çevrimiçi bir okul olarak bu durum bizim için öğrencilerle yepyeni etkileşimlerin farklı seviye ve modellerinin oyunlaştırılmasını içermektedir'.

Kaynak: İHA