Novem Baumann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Novem Baumann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Novem Baumann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Novem Baumann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Novem Baumann 4 Aralık 1995 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İsviçre,Filipinler uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Novem Baumann Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccerdome yapmaktadır. Novem Baumann, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC YF Juventus Zürich futbol takımında oynamaktadır. SC YF Juventus Zürich takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Novem Baumann'nin SC YF Juventus Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Novem Baumann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Novem Baumann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Novem Baumann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Novem Baumann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FC Zürich U18

1 Aralık 2012 yılında FC Zürich U21

1 Temmuz 2013 yılında SV Höngg

1 Ekim 2013 yılında FC Zürich U21

31 Mart 2015 yılında FC Wil 1900

30 Haziran 2015 yılında FC Zürich U21

1 Temmuz 2015 yılında FC Zürich

14 Temmuz 2017 yılında Rapperswil-Jona

30 Haziran 2018 yılında FC Zürich

1 Temmuz 2021 yılında SC YF Juventus

Novem Baumann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Novem Baumann şuan SC YF Juventus Zürich takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Novem Baumann Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Urdorf, FC Oetwil-Geroldswil

İsviçre U20 takımında 1 numaralı formasıyla 3 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U18 takımında 12 numaralı formasıyla 6 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 1 numaralı formasıyla 15 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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