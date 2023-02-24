Novica Erakovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Novica Erakovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Novica Erakovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Novica Erakovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Novica Erakovic 12 Kasım 1999 tarihinde Nikšić şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Novica Eraković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Novica Erakovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccerdome yapmaktadır. Novica Erakovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sutjeska Niksic futbol takımında oynamaktadır. FK Sutjeska Niksic takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Novica Erakovic'nin FK Sutjeska Niksic ile sözleşmesi 30 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Novica Erakovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Novica Erakovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Novica Erakovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Novica Erakovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Sutjeska Niksic

13 Temmuz 2018 yılında FK Lovcen

30 Haziran 2019 yılında Sutjeska Niksic

Novica Erakovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Novica Erakovic şuan FK Sutjeska Niksic takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Novica Erakovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ takımında 14 numaralı formasıyla 24 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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