Novica Maksimovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Novica Maksimovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Novica Maksimovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Novica Maksimovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Novica Maksimovic 4 Nisan 1988 tarihinde Sombor şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Novica Maksimović şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Novica Maksimovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Milan Momcilovic yapmaktadır. Novica Maksimovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost GAT Novi Sad futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost GAT Novi Sad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Novica Maksimovic'nin FK Mladost GAT Novi Sad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Novica Maksimovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Novica Maksimovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Novica Maksimovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Novica Maksimovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Hajduk Kula

1 Ağu 2012 yılında RFK Novi Sad

15 Temmuz 2013 yılında Lombard Pápa

1 Şubat 2014 yılında Sloboda Uzice

20 Ağu 2014 yılında Spartak

1 Temmuz 2015 yılında Vojvodina

22 Ocak 2017 yılında Atyrau

3 Şubat 2019 yılında Panionios

28 Temmuz 2020 yılında Vojvodina

1 Temmuz 2022 yılında Mladost GAT

Novica Maksimovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Novica Maksimovic şuan FK Mladost GAT Novi Sad takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.