Novo Nordisk’ten, Akdeniz Üniversitesi’ne Klinik Araştırma Desteği

Akdeniz Üniversitesi ile Global sağlık şirketi Novo Nordisk Türkiye arasında klinik araştırmalara destek vermek, araştırma, eğitim, sağlık ve hasta bakımını iyileştirmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Yönetim Kurulu Odası'nda gerçekleştirilen protokol imza törenine Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Gürpınar, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başmüdürü Prof. Dr. Mustafa Yıldıran, Genel Sekreter Ali Serinoğlu, Akdeniz Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Arda Taşatargil, Novo Nordisk Genel Müdürü Dr. Burak Cem, Novo Nordisk Türkiye Medikal Direktörü Rabia Demet Özcan katıldı. Uzun zamandır klinik araştırmalarla ilgili yeni yönetmelik hazırlayarak bir merkez kurduklarını dile getiren Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, imzalanan iş birliğinin önemine dikkat çekerek, Novo Nordisk Türkiye gibi global sağlık şirketlerinin klinik araştırmaların ilerlemesi yolundaki katkılarının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Rektör Ünal, "Novo Nordisk'in vereceği destek bizim için çok önemli. İmzalanan protokolle uzun yıllar devam edecek iş birliğimizin önümüzdeki yıllarda olumlu çıktılarını konuşacağımızı umut ediyorum. Diyabet, obezite, organ nakli ve antibiyotikler konusunda iyi çalışmalar yapılacağına inanıyorum. Tüm araştırma geliştirme faaliyetlerini ülkemiz için son derece önemli görüyoruz" dedi.

Akdeniz Üniversitesi ile yapılan iş birliğini değerlendiren Novo Nordisk Türkiye Genel Müdürü Dr. Burak Cem ise "Novo Nordisk, dünyada Ar-Ge çalışmalarına en çok bütçe ayıran şirketler arasında yer alıyor. Türkiye'de de klinik çalışmalara son 5 yılda 60 milyon liraya yakın yatırım yaptık. Bu yıl içerisinde gelecek büyük çalışmalarımızla birlikte yeni merkezlerle de çalışmaya başlayarak hem hekim sayımızı hem de merkez sayımızı arttırmayı hedefliyoruz. Akdeniz Üniversitesi ile attığımız bu imza da klinik araştırmalar alanında önemli bir adım" diye konuştu.

İmzalanan iş birliği anlaşması, Faz 1 klinik araştırma merkezi sertifikasyon ve yeni araştırmacılar yetiştirmek üzere klinik araştırma eğitim programları düzenlenmesini içeriyor. Sağlanan iş birliği ile ilaç, biyolojik medikal ürünler, kozmetikler, tıbbi cihazlar, gıdalar ve gıda takviyeleri ile ilgili bilimsel araştırmaların yapılması, kamu ve özel teşebbüsün sorunlarıyla ilgili projelerin hazırlanması, yeni ürün geliştirilmesi, teknoloji transferi ve kalite düzeltilmesi konusunda hizmetlerin yürütülmesi amaçlanıyor. Ayrıca üniversite ve endüstriye ihtiyaç duyduğu araştırma ve uygulama yapacak nitelikli iş gücünün de kazandırılması da hedefleniyor.

Kaynak: İHA