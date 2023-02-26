Nowaf Bazea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nowaf Bazea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nowaf Bazea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nowaf Bazea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nowaf Bazea 16 Kasım 2000 tarihinde Nazareth şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da נואף בזיע şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nowaf Bazea Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nowaf Bazea, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Jerusalem futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Jerusalem takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nowaf Bazea'nin Hapoel Jerusalem ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nowaf Bazea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nowaf Bazea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nowaf Bazea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nowaf Bazea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında M. Ahi Nazareth

1 Temmuz 2021 yılında FC Ashdod

30 Haziran 2022 yılında M. Ahi Nazareth

1 Temmuz 2022 yılında FC Ashdod

1 Eylül 2022 yılında M. Ahi Nazareth

19 Ocak 2023 yılında H. Jerusalem

Nowaf Bazea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nowaf Bazea şuan Hapoel Jerusalem takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Maccabi Ahi Nazareth

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.