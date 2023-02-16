Noyan Oz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noyan Oz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noyan Oz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noyan Oz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noyan Oz 13 Eylül 1991 tarihinde Frankfurt am Main şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Türkiye,Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noyan Oz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ibrahim Gurur Karayilan yapmaktadır. Noyan Oz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turgutluspor futbol takımında oynamaktadır. Turgutluspor takımına 7 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Noyan Oz'nin Turgutluspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Noyan Oz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noyan Oz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Noyan Oz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noyan Oz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Offenbach U19

1 Temmuz 2010 yılında K. Offenbach II

1 Temmuz 2011 yılında FSV Frankf. II

1 Temmuz 2012 yılında E. Frankfurt II

13 Ağu 2013 yılında Elazığspor

31 Ağu 2015 yılında Boluspor

23 Mart 2016 yılında Kulüpsüz

8 Ağu 2016 yılında Gençlerbirliği

22 Ağu 2016 yılında Hacettepe

30 Haziran 2017 yılında Gençlerbirliği

18 Ağu 2017 yılında Hacettepe

30 Haziran 2018 yılında Gençlerbirliği

29 Ağu 2018 yılında Tokatspor

29 Ağu 2019 yılında Uşak Spor

7 Eylül 2022 yılında Turgutluspor

Noyan Oz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noyan Oz şuan Turgutluspor takımında oynamakta ve 95 numaralı formayı giymektedir.

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