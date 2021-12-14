'Noynoy' davası tam gaz devam! Danla Bilic rahat durmuyor! Seren Serengil'in damarına basmaya devam ediyor! Sosyal medya hesabından Seren Serengil'i eleştirmesinin ardından paylaşımını silen Danla Bilic'e Serengil "Köpeğim bile sizden daha ünlü" demişti. Fenomen Danla Bilic Twitter kullanıcı adını 'Danla the Noynoy' olarak değiştirdi.

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Danla Bilic, resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Seren Serengil herkesi tanıyor ama kimseyi tanımıyor mu? Mükemmel” ifadelerini kullanmış ardından paylaşımını silmişti. Danla Bilic’in sosyal medyada paylaştığı yazıyı gören Seren Serengil, durumu sessiz kalmayarak karşılık veren Serengil, “Seren Serengil önemli şahsiyetleri tanır. Noynoy (Seren Serengil’in köpeği) bile sizden ünlü. Nerenizi tanıyayım…” demilşti. Bunun üzerine fenomen Danla Bilic Twitter'daki kullanıcı ismini ' Danla the Noynoy' olarak değiştirdi. Emine Özfalcı Magazin Editörü danla bilic