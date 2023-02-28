Nozomi Kimura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nozomi Kimura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nozomi Kimura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nozomi Kimura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nozomi Kimura 23 Ocak 1997 tarihinde Copiapó şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Nozomi Seijiro Kimura Heredia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nozomi Kimura Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNOSPORTS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Ñublense futbol takımında oynamaktadır. CD Ñublense takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nozomi Kimura'nin CD Ñublense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nozomi Kimura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nozomi Kimura isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nozomi Kimura Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nozomi Kimura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Şubat 2017 yılında O'Higgins

31 Aralık 2017 yılında S. Morning

18 Ocak 2019 yılında Cobreloa

1 Ocak 2020 yılında Ñublense

18 Nisan 2021 yılında S. Morning

5 Ocak 2022 yılında Ñublense

Nozomi Kimura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nozomi Kimura şuan CD Ñublense takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Nozomi Kimura Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili U20 takımında 18 numaralı formasıyla 2 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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