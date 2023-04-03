Nozomi Takeno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nozomi Takeno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nozomi Takeno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nozomi Takeno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nozomi Takeno 14 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 竹野 希 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nozomi Takeno Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hokkaido Consadole Sapporo U18 futbol takımında oynamaktadır. Hokkaido Consadole Sapporo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Nozomi Takeno'nin Hokkaido Consadole Sapporo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nozomi Takeno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nozomi Takeno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nozomi Takeno şuan Hokkaido Consadole Sapporo U18 takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.
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