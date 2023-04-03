Nozomi Takeno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nozomi Takeno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Nozomi Takeno kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nozomi Takeno ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.