Nqobeko Dlamini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nqobeko Dlamini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nqobeko Dlamini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nqobeko Dlamini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nqobeko Dlamini 10 Aralık 1994 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Nqobeko Siphelele Dlamini şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nqobeko Dlamini Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nqobeko Dlamini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lamontville Golden Arrows futbol takımında oynamaktadır. Lamontville Golden Arrows takımına 25 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nqobeko Dlamini'nin Lamontville Golden Arrows ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nqobeko Dlamini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nqobeko Dlamini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nqobeko Dlamini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nqobeko Dlamini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında U. Pretoria

25 Temmuz 2021 yılında Golden Arrows

Nqobeko Dlamini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nqobeko Dlamini şuan Lamontville Golden Arrows takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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