N'Sakala'dan kartal pozu!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fabrice N'Sakala ile anlaştı. Aytemiz Alanyaspor sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki savunma oyuncusu, Beşiktaş'ın taraftarını ve atmosferini çok beğendiğini söyledi, N'Sakala, "Türkiye'de ilk zamanlarımda ilk Alanyaspor-Beşiktaş maçını izledim. O gün stadyumdaki taraftarların muhteşem olduğunu gördüm. Aklımda daha çok çalışıp bu tarz büyük takımlarda oynamak gibi bir fikir oluştu" dedi.

"SERGEN YALÇIN İLE MEMNUNİYETLE ÇALIŞIRIM"

Alanyaspor'da bir önceki sezon Sergen Yalçın ile çalışan N'Sakala, tecrübeli teknik adamın kendisine çok şey kattığını ve daha da katacağını belirterek, "Onunla uzun süre çalıştım, bu nedenle şimdi benim için takıma katılıp, antrenmanlara başlamak daha kolay. Yetenekli bir oyuncu ve antrenör. Bana çok şey öğretti ve gelecek sezonda da bana daha çok şeyler öğretebileceğini düşünüyorum. Onunla memnuniyetle tekrar çalışacağım" diye konuştu.

"EROL HOCA ONUNLA FENERBAHÇE'YE GİTMEMİ İSTEDİ"

Alanyaspor ile sözleşmesi biten teknik direktör Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gidişi hakkında da değerlendirmede bulunan tecrübeli sol bek, Bulut'un başarılı olacağına inandığını söyledi. N'Sakala, "Tüm strese rağmen Alanyaspor ile çok iyi iş çıkardı. Ona karşı İstanbul'da oynamak için sabırsızlanıyorum. Hepimiz büyük bir oyunun olacağını biliyoruz. Arkadaş olmamıza rağmen orada rakip olarak çıkacağız. Ona en iyi dileklerimi iletiyorum çünkü çok iyi bir antrenör. Daha önce konuştuğumuzda onunla gitmemi (Fenerbahçe'ye) istediğini söyledi ama ben kararımı verdim ve bu karardan memnunum" diye konuştu.

30 yaşındaki sol bekin kısa sürede açıklanması bekleniyor.