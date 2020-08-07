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  3. N'Sakala'nın kartal pozuna hayranlardan büyük ilgi!

N'Sakala'nın kartal pozuna hayranlardan büyük ilgi!

Beşiktaş ile transfere son noktayı koyan Fabrice N'Sakala gazetecilerle yaptığı röportajın ardından verdiği kartal pozu hayranları tarafından çok beğenildi.

Aytemiz Alanyaspor sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki savunma oyuncusu Fabrice N'Sakala, dün Beşiktaş ile anlaşma için imza atmak amacıyla İstanbul'a geldi. Gazetecilere verdiği röportajdan sonra yaptığı kartal pozuyla dikkatleri çeken N'Sakala, Beşiktaş'ın stadına ve taraftarına hayran kaldığını söyledi.

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07 Ağustos 2020 Cuma 12:21
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