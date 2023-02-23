Nsima Peter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nsima Peter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nsima Peter kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nsima Peter ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nsima Peter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nsima Peter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nsima Peter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nsima Peter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nsima Peter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nsima Peter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nsima Peter 28 Aralık 1988 tarihinde Bauchi şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Nijerya,İsveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nsima Peter Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mountain Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Unirea 04 Slobozia futbol takımında oynamaktadır. AFC Unirea 04 Slobozia takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nsima Peter'nin AFC Unirea 04 Slobozia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nsima Peter Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nsima Peter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Nsima Peter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nsima Peter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2011 yılında Kristianstad

19 Şubat 2013 yılında Varbergs BoIS

8 Ocak 2017 yılında IK Frej Täby

8 Ocak 2019 yılında Falkenberg

14 Ocak 2021 yılında Akhisarspor

7 Haziran 2021 yılında Kulüpsüz

11 Ağustos 2021 yılında Falkenberg

16 Şubat 2022 yılında Utsiktens BK

11 Ocak 2023 yılında Unirea Slobozia

Nsima Peter kimdir

Nsima Peter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nsima Peter şuan AFC Unirea 04 Slobozia takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Nsima Peter nereli

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