Nsungusi Effiong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nsungusi Effiong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nsungusi Effiong kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nsungusi Effiong ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nsungusi Effiong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nsungusi Effiong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nsungusi Effiong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nsungusi Effiong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nsungusi Effiong 4 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Nsungusi Jnr Effiong şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nsungusi Effiong Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProBall Gh yapmaktadır. Nsungusi Effiong, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HB Köge futbol takımında oynamaktadır. HB Köge takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Nsungusi Effiong'nin HB Köge ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nsungusi Effiongboyu ve yaşı kaç

Nsungusi Effiong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nsungusi Effiong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Nsungusi Effiong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nsungusi Effiong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2020 yılında HB Köge

31 Temmuz 2020 yılında Inter Allies

1 Ağu 2020 yılında HB Köge

Nsungusi Effiong kimdir

Nsungusi Effiong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nsungusi Effiong şuan HB Köge takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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Nsungusi Effiong nereli

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