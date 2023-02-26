Ntokozo Mtsweni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ntokozo Mtsweni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ntokozo Mtsweni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ntokozo Mtsweni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ntokozo Mtsweni 5 Haziran 1995 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ntokozo Mtsweni Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ntokozo Mtsweni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekhukhune United FC futbol takımında oynamaktadır. Sekhukhune United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Ntokozo Mtsweni'nin Sekhukhune United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ntokozo Mtsweni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ntokozo Mtsweni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ntokozo Mtsweni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ntokozo Mtsweni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağustos 2021 yılında Venda

30 Haziran 2022 yılında Sekhukhune

Ntokozo Mtsweni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ntokozo Mtsweni şuan Sekhukhune United FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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