Ntsako Makhubela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ntsako Makhubela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ntsako Makhubela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ntsako Makhubela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ntsako Makhubela 14 Mart 1994 tarihinde Johannesburg, Gauteng şehrinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Ntsako Neverdie Makhubela şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ntsako Makhubela Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lamontville Golden Arrows futbol takımında oynamaktadır. Lamontville Golden Arrows takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ntsako Makhubela'nin Lamontville Golden Arrows ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ntsako Makhubela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ntsako Makhubela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ntsako Makhubela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ntsako Makhubela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Real Kings

3 Ağustos 2019 yılında Golden Arrows

20 Ağustos 2021 yılında Orlando Pirates

4 Ocak 2023 yılında Golden Arrows

30 Haziran 2023 yılında Orlando Pirates

Ntsako Makhubela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ntsako Makhubela şuan Lamontville Golden Arrows takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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