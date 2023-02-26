Ntsikelelo Nxadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ntsikelelo Nxadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ntsikelelo Nxadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ntsikelelo Nxadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ntsikelelo Nxadi 23 Mart 1995 tarihinde KwaNhlalwane, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ntsikelelo Nxadi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lamontville Golden Arrows futbol takımında oynamaktadır. Lamontville Golden Arrows takımına 24 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ntsikelelo Nxadi'nin Lamontville Golden Arrows ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ntsikelelo Nxadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ntsikelelo Nxadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ntsikelelo Nxadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ntsikelelo Nxadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Eylül 2020 yılında Uthongathi

24 Temmuz 2021 yılında Golden Arrows

Ntsikelelo Nxadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ntsikelelo Nxadi şuan Lamontville Golden Arrows takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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