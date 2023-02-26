Ntsikelelo Nyauza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ntsikelelo Nyauza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ntsikelelo Nyauza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ntsikelelo Nyauza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ntsikelelo Nyauza 10 Mayıs 1990 tarihinde Matatiele, Eastern Cape şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ntsikelelo Nyauza Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ntsikelelo Nyauza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Richards Bay FC futbol takımında oynamaktadır. Richards Bay FC takımına 14 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ntsikelelo Nyauza'nin Richards Bay FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ntsikelelo Nyauza Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/34Nyauza

Ntsikelelo Nyauza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ntsikelelo Nyauza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 525 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ntsikelelo Nyauza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ntsikelelo Nyauza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Platinum Stars

5 Ağustos 2013 yılında Roses United

16 Ocak 2014 yılında Orlando Pirates

14 Ağustos 2022 yılında Richards Bay

Ntsikelelo Nyauza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ntsikelelo Nyauza şuan Richards Bay FC takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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