NTV HD frekans 2019 (şifresiz) - NTV HD Nasıl İzlerim?

NTV HD Türksat 4A Frekans bilgileri burada.! Haberimiz 23 Şubat 2019 tarihinde TÜRKSAT resmi web sitesi üzerinden edinilen bilgilere göre hazırlanmıştır.

Türksat uydusunda ŞUBAT 2019 itibari ile 55 adet şifresiz HD kanal bulunuyor. SD kanallar ile aynı içerikleri yayınlıyorlar ve bu sebeple SD’de mi kalsam gibi bir şey düşünmeniz gerekmiyor. (Tabi sinyal sorunu yaşamıyorsanız..) HD şifresiz yayın yapan kanallar listesi için tıklayın

NTV HD Uydu frekansı 2019 (şifresiz)

NTV HD uydu, kablolu yayın, digitürk, teledünya, Turkcell TV, Tivibu gibi sistemler üzerinden izlenebiliyor. Türksat uydusundan yayın yapan NTV HD kanalını uydu alıcınıza yüklemeniz için gereken Türksat frekans bilgisi aşağıdadır.

Kanal adı: NTV HD

Uydu: Türksat

Frekans: 12015

Sembol Oranı: 27500

Polarizasyon: H - Yatay TR

FEC: 5/6

NTV HD Nasıl İzlerim?

NTV HD kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin Türksat 4A uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. Türksat 4A uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın.

Uydu adı kısmında "Türksat 4A" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans, . Polarizasyon, Sembol kısmına kısmına yukarıda yer alan frekans bilgisini girin ve işlem tamamdı.

Cihazın Marka ve Modeline Göre kanal ekleme ayarlama işlemlerini aşağıdaki linklerden faydalanarak gerçekleştirebilirsiniz.

SD yayınlar ile HD yayınlar arasında fark var mı?

Eğer tv kanalı gerçekten HD yayın yapıyorsa ve donanımlarınız gerçek HD donanımlar ise kalite farkını gerçekten hissedebiliyorsunuz. Ayrıca HD adını alan her kanal HD keyfi yaşatmıyor, HD yayın yapan kanallarda 7/24 HD kalitede içerik yayınlamıyorlar. Ama buna rağmen Türksat uydusundaki HD kanalların genelinde kalite gayet iyi.

Türksat 4A Uydusu HD Kanal Listesi ile HD kalitede yayın yapan kanalları listemiz üzerinden güncel frekansları ile bulabilir, Türksat 4A Uydusu HD Kanal Listesi ile Türksat uydusunda hangi TV kanallarının HD yayın yaptığını öğrenebilir ve kaliteli bir sunum ile TV’niz ile HD izleme keyfini yaşayabilirsiniz. İşte 08.10.2018 itibariyle, Türksat 4A’da yayın yapan HD kanal frekansları.