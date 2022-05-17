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NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt hayatını kaybetti! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan taziye mesajı

Meme kanseri olan, NTV'nin ünlü ekran yüzlerinden spiker Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında hayatını kaybetti.

NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt hayatını kaybetti! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan taziye mesajı

2009 yılında Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından en iyi sabah haberi sunucusu seçilen NTV'nin beğenilen ekran yüzü Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında yaşamını yitirdi.

Bir müddettir meme kanseriyle mücadele eden Sarıkaya, 2013 yılında anne olmuştu.

NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt hayatını kaybetti!

HAMZA DAĞ VE GAZETECİ KOZLUKLU'DAN TAZİYE MESAJI

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "Yaşamını yitiren NTV spikeri Özlem Sarıkaya'ya Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekânı cennet olsun. NTV ailesinin ve basın camiasının başı sağ olsun." dedi.

NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt hayatını kaybetti!

Gazeteci Fuat Kozluklu ise, "Meslektaşım, NTV spikeri Özlem Sarıkaya, kanserle mücadelesini maalesef kaybetti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah" dedi.

{TITLE_STRIP}NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı ne? Özlem Sarıkaya Yurt Biyografisi

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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