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NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı ne? Özlem Sarıkaya Yurt Biyografisi

NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? soruları genç sunucunun yaşamını yitirmesiyle araştırılıyor. Özlem Sarıkaya'nın hastalığı ne? İşte, Özlem Sarıkaya Yurt Biyografisi...

NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı ne? Özlem Sarıkaya Yurt Biyografisi

NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt Yurt kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı ne? NTV’nin ünlü spikeri Özlem Sarıkaya Yurt yaşamını yitirdi. Tecrübeli sunucu bir süredir meme kanseriyle mücadele ediyordu. Özlem Sarıkaya Yurt Biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

NTV SPİKERİ ÖZLEM SARIKAYA YURT KİMDİR?

2009 yılında Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından en iyi sabah haberi sunucusu seçilen NTV’nin beğenilen ekran yüzü Özlem Sarıkaya Yurt hayata veda etti.

Özlem Sarıkaya, 21 Mart 1983’te İstanbul’da doğdu. Eğitimini İstanbul’da tamamlayan isim, İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü birincilikle bitirdi.

İlk olarak Habertürk’te ekranlara merhaba diyen isim, 4 yıllık macerasının ardından 2010 yılında NTV’ye transfer olmuştu.

NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı ne? Özlem Sarıkaya Yurt Biyografisi

KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ? HASTALIĞI NE?

39 yaşındaki Yurt, meme kanseriyle mücadele ediyordu. Ünlü ekran yüzü 2013 yılında anne olmuştu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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