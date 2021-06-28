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Nüfus azalıyor Çin diken üstünde

En kalabalık olan ülke Çin'de nüfus oranlarındaki azalma Çinlileri tedirgin etti. Ülkede uygulanan çocuk yapma politikasında değişikliğe gidildi. 2016'da  iki çocuk yapma politikasını yürürlüğe koyan Çin bu sefer 3 çocuk dedi.

Nüfus azalıyor Çin diken üstünde

Dünya da yankı uyandıran bu açıklama Devlet Başkanı Şi Cinping'in yaptığı görüşmelerde nüfusu iyileştirmeye yönelik  uyguladıkları politikayı değiştirme kararı aldığını duyurdu. Çocuk sayısını üçe çıkardı.

2020'de yapılan nüfus sayımında durumun ciddiyetini anlayan Çin, doğumların azaldığını, yaşlı nüfusunda da ciddi bir artış olduğunu fark etti. Bu yaşanan sıkıntıdan dolayı önlemler almaya başladı.

Nüfus azalıyor Çin diken üstünde

ÜÇ ÇOCUK POLİTİKASI

Gelişen ekonomileri, eğitim seviyesindeki artış, kariyere yönelme durumlarından ülkede kimse çocuk yapmak istemedi. Çin'in  daha önceki yıllarda nüfusu kontrol altına almak için uyguladığı iki çocuk politikasından vazgeçti. Evli çiftleri üç çocuk yapılması için düzenlemede bulundu.

Nüfus azalıyor Çin diken üstünde

DOĞUMLAR AZALIYOR, YAŞLI NÜFUS ARTIYOR

Çin, doğum oranlarındaki azalma için politikalar değiştirirken diğer taraftan yaşlı nüfusundaki artış devam ediyor. 60 yaş üstü yaşlı nüfus yüzde 18,7 artış gösterdi. Doğumlarda yaşanan azalma, yaşlı nüfusun artması diğer yandan askeri alanda gençler yetiştirmekte zorlanmasına sebep oluyor.

Nüfus azalıyor Çin diken üstünde

ÇİN'DE ŞARTLAR ESNETİLDİ

Ülkede yaşanan sıkıntılar şartların esnetilmesine neden oldu. birçok alanda politikalar uygulayan Çin, şartlarında esnetilmeye gitti. Askerlik yapan gençlerde fiziksel özelliklerden boy da aradıkları162 santimetre olan boy uzunluğunu 160'a düşürdü. Kilo konusunda ve eğitim seviyesi orta olan gençleri de askere alacaklarını duyurdu.

 

Nüfus azalıyor Çin diken üstünde

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