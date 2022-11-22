Nüfus Memuru Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Nüfus Memuru maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Nüfus Memuru iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Nüfus Memuru iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Nüfus Memuru Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Nüfus Memuru görev tanımı nedir, Nüfus Memuru ne iş yapar, Nüfus Memuru olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Nüfus Memuru mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Nüfus Memuru Tanımı;

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Nüfus Memuru Maaşı Ne Kadar? 2022 Nüfus Memuru Maaşları

Nüfus Memuru maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Nüfus Memuru maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Nüfus Memuru iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4110.06

Meslek Adı :

Nüfus Memuru

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Genel Büro Elemanları İle Klavye Kullanan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Genel Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Genel Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Nüfus Müdürlüğünde işlemleri yapan,kendisine teslim edilen nüfus kütüklerinin muhafaza edilmesinden ve bunlar üzerinde silinti , kazıntı ve usulsüz kayıtların yapılmamasından kendisine verilen görevlerin yasalara uygun olarak zamanında ve düzenli bir şekilde yürüten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Nüfus Memuru, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Nüfus olaylarına ilişkin form ve tutanakları düzenlemek,

b) Nüfus ve aile cüzdanlarını düzenlemek,

c) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yetkililerce düzenlenmiş tutanak belge ve resmi senet ve mahkeme ilamlarına dayanarak nüfus olaylarını aile kütüğüne işlemek,

d) İşlemlerle ilgili yazışmaları hazırlamak, dosya ve kütükleri tutmak,

e) Vasiyetnamesi olanlarla, sosyal güvenlik kuruluşundan maaş almakta iken ölen, evlenen, kaydı taşınan ve çocuksuz ölenlerin ilgili kurumlara zamanında bildirilmesi için gerekli işlemleri yapmak

f) Resmi kurum ve kuruluşlar ile kişiler tarafından istenen nüfus kayıt örneklerini çıkarmak ve yetkili kişinin onayına sunmak,

g) Askerlik çağına gelen vatandaşların listelerini çıkarmak, askerlik yükümlülüğü altında olanların vatandaşlıkla ilgili olaylarını, ölüm ve kayıt kapama ve taşınmaya ilişkin olaylar ile ad soyad yaş ve kayıt düzeltmelerini süresi içerisinde askerlik şubesi başkanlığına bildirmek üzere gereken işlemleri yapmak,

h) Cezalı nüfus olaylarına ilişkin işlemleri yapmak,

i) Nüfus müdürü tarafından kendisine verilen görevleri yapmak,

j) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Nüfus Memuru maaşlarına ek olarak sizlerde Nüfus Memuru mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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