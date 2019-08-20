Nüfus Müdürlüğünden, yaşlı ve engellilere evde hizmet

Bingöl'de Nüfus Müdürlüğü tarafından Gezici Kayıt Terminaliyle şuana kadar 33 yaşlı ve engelliye evde hizmet verildiği bildirildi.

Valilikten alınan izinle Nüfus Müdürlüğü tarafından görevlendirilen personeller, vatandaşların ikamet adreslerine giderek T.C. kimlik kartı müracaatları için işlem yapıyor.Gezici Kayıt Terminali taşınabilir çanta içerisinde bilgisayar, parmak izi alma cihazı ve yazıcı gibi donanımlarla görevliler, gelen talep doğrultusunda adrese gidilerek, gerekli çalışmayı yaptığı belirtildi.

Gezici Kayıt Terminaliyle , kent merkezi ve ilçelerde şuana kadar başvuru yapan 33 kişinin hizmetinin evde verildiği aktarıldı.

Kaynak: İHA