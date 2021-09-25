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Nüfus Tezkeresi ne demek, TDK'ya göre Nüfus Tezkeresi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Nüfus Tezkeresi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Nüfus Tezkeresi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Nüfus Tezkeresi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Nüfus Tezkeresi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Nüfus Tezkeresi ne demek, TDK'ya göre Nüfus Tezkeresi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nüfus tezkeresi ne demek? Nüfus tezkeresi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nüfus tezkeresi kelimesi. Peki nüfus tezkeresi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nüfus tezkeresi nedir, nüfus tezkeresi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Nüfus tezkeresi kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Nüfus tezkeresi kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

NÜFUS TEZKERESİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nüfus tezkeresi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre nüfus tezkeresi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Nüfus cüzdanı

NÜFUS TEZKERESİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Her zaman çantasında bu resimli nüfus tezkeresi bulunurdu.

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