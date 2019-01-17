Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden adres beyanı açıklaması İÇİŞLERİ Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, adres bilgilerinde eksiklik olan 363 bin 555 kişiden 64 bin 348'inin adres beyanında...

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