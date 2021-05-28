Nüfusun 3 katı aşı geliyor! Türkiye'nin aşı takvimi güncellendi: İşte 1 Haziran'dan sonra aşılanacak kişiler!
Nüfusun 3 katı aşı geliyor! Türkiye'nin aşı takvimi güncellendi: İşte 1 Haziran'dan sonra aşılanacak kişiler!
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, ülke genelinde aşılama çalışmaları hızla devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, nüfusun 3 katını aşkın aşı anlaşmasında imzaların atıldığını duyurdu. İşte ülkemizde 1 Haziran'dan itibaren uygulanacak aşı takvimi...