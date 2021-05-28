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  3. Nüfusun 3 katı aşı geliyor! Türkiye'nin aşı takvimi güncellendi: İşte 1 Haziran'dan sonra aşılanacak kişiler!

Nüfusun 3 katı aşı geliyor! Türkiye'nin aşı takvimi güncellendi: İşte 1 Haziran'dan sonra aşılanacak kişiler!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, ülke genelinde aşılama çalışmaları hızla devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, nüfusun 3 katını aşkın aşı anlaşmasında imzaların atıldığını duyurdu. İşte ülkemizde 1 Haziran'dan itibaren uygulanacak aşı takvimi...

Nüfusun 3 katı aşı geliyor! Türkiye'nin aşı takvimi güncellendi: İşte 1 Haziran'dan sonra aşılanacak kişiler! 1119

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı olumsuz etkisiyle sarsan Kovid-19 salgınına karşı, uzmanların kitlesek bağışıklık kazanmada en etkili yöntemin aşılama olduğunu söylemesi üzerine Türkiye'de de aşı çalışmaları başladı. Bir yandan Çinli şirket SinoVac tarafından üretilen CoronaVac aşıları vatandaşlara, yaşa ve öncelik durumuna göre uygulanırken bir taraftan da Pfizer/BioNtech ve Sputnik V ile anlaşmalar imzalandı. Tüm bunların yanı sıra yerli aşı çalışmalarımız da, başta Erciyes Üniversitesi olmak üzere pekçok noktada devam ediyor.