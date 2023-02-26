Nugzar Spanderashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nugzar Spanderashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nugzar Spanderashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nugzar Spanderashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nugzar Spanderashvili 16 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ნუგზარ სპანდერაშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nugzar Spanderashvili Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Glory Group Ltd. yapmaktadır. Nugzar Spanderashvili, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Telavi futbol takımında oynamaktadır. FC Telavi takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nugzar Spanderashvili'nin FC Telavi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nugzar Spanderashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nugzar Spanderashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nugzar Spanderashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nugzar Spanderashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında Loco Academy

1 Ocak 2018 yılında FC Gagra

1 Ocak 2019 yılında FC Dila

1 Ocak 2023 yılında FC Telavi

Nugzar Spanderashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nugzar Spanderashvili şuan FC Telavi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Nugzar Spanderashvili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U21 takımında 9 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

Gürcistan U20 takımında 9 numaralı formasıyla 14 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Gürcistan U17 takımında 15 numaralı formasıyla 24 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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