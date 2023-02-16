Nuha Jatta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nuha Jatta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nuha Jatta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nuha Jatta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nuha Jatta 22 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nuha Jatta Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nuha Jatta, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GAIS Göteborg futbol takımında oynamaktadır. GAIS Göteborg takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Nuha Jatta'nin GAIS Göteborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nuha Jatta Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nuha Jatta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nuha Jatta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nuha Jatta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında GAIS U19

1 Ocak 2020 yılında GAIS

1 Ağu 2022 yılında Lindome GIF

30 Kasım 2022 yılında GAIS

Nuha Jatta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nuha Jatta şuan GAIS Göteborg takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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