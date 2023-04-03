Nuha Jatta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nuha Jatta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nuha Jatta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nuha Jatta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nuha Jatta 15 Mart 2006 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Almanya,Gambiya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nuha Jatta Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
RasenBallsport Leipzig U17 futbol takımında oynamaktadır. RasenBallsport Leipzig U17 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nuha Jatta'nin RasenBallsport Leipzig U17 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Nuha Jatta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nuha Jatta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında RB Leipzig Alt.
1 Temmuz 2022 yılında RB Leipzig U17
Nuha Jatta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nuha Jatta şuan RasenBallsport Leipzig U17 takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?VfL Osnabrück (-2020), RasenBallsport Leipzig (2020-)
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.