Nuhu Sule kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nuhu Sule Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nuhu Sule adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nuhu Sule Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nuhu Sule 15 Ekim 1997 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nuhu Sule Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bibiani Gold Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Bibiani Gold Stars FC takımına - tarihinde katılmıştır. Nuhu Sule'nin Bibiani Gold Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nuhu Sule Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nuhu Sule isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nuhu Sule Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nuhu Sule Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nuhu Sule şuan Bibiani Gold Stars FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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