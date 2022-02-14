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Nühüft ne demek, TDK'ya göre Nühüft kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Nühüft kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Nühüft ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Nühüft nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Nühüft kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Nühüft ne demek, TDK'ya göre Nühüft kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nühüft ne demek? Nühüft TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nühüft kelimesi. Peki nühüft ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nühüft nedir, nühüft kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

NÜHÜFT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nühüft kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Nühüft kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre nühüft kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam

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