Nuh’un Gemisi kalıntılarında 60'ncı yıl buluşması

HARİTA Mühendisi Yüzbaşı İlhan Durupınar'ın 1959 yılında Ağrı Dağı'nda bulunan kalıntıların Nuh'un Gemisi'ne ait olduğu yönündeki iddialardan yola çıkarak bölgeye gidip belgesel hazırlayan yönetmen Mehmet Cem Sertesen, "Nuh'un Gemisi: Asrın Keşfi" adlı bir kitap çıkardı. Kalıntının bulunduğu Doğubayazıt'a 25 kilometre uzaklıktaki Telçeker köyünde 60'ncı yıl buluşması gerçekleştirildi. Durupınar'ın kızı Lale Durupınar Dinç'le beraber 45 gezgin, Nuh'un Gemisi'ne ait olduğu iddia edilen kalıntıyı inceledi, fotoğraf çekti.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin haritasını çizmek için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakla bölgede uçuş yapan Harita Mühendisi Yüzbaşı İlhan Durupınar, 11 Eylül 1959'da Doğubayazıt ilçesine bağlı Telçeker köyünde kalıntıyı keşfetti. Fotoğrafçı Ara Güler'in çektiği fotoğraflarla dünyaya duyurduğu, Nuh'un Gemisi'ne ait olduğu iddia edilen kalıntılarla ilgili yönetmen Cem Sertesen, belgesel çekti. 2017'de yayınlanan belgeselden sonra Sertesen, "Nuh'un Gemisi: Asrın Keşfi" adlı bir de kitap çıkardı. Yeniden gündeme gelen Nuh'un Gemisi için bu kez Dünya Değişmeden Seyahat Acentesi harekete geçti. Acente sahibi Tulga Ozan, keşfin 60'ıncı yılında bölgeye bir tur düzenlemeye karar verdi.

45 KİŞİLİK GEZGİN TELÇEKER'DE

Acente tarafından düzenlenen organizasyon belgesel yapımcısı Coşkun Aral, İlhan Durupınar'ın kızı Lale Durupınar Dinç ve 45 kişilik gezgin ekibi bölgeye geldi. Doğubayazıt ilçesinde önce İshakpaşa Sarayı'hı gezen gezginler, rehberlerden bölge hakkında bilgi aldı. Gezginler daha sonra Telçeker köyü arazisindeki kalıntıya gitti. Kalıntıyı üstteki bir bölgeden fotoğraflayan gezginler, daha sonar inerek yakından inceledi.

'BABAMIN MİRASINI DEVRALDIM'

Kalıntının keşfinin 60'ncı yılında bölgeye gelen kaşif İlhan Durupınar'ın kızı Lale Durupınar Dinç, babasının 10 bin fotoğraf arsında gemiyi bulduğunu söyledi. Babasının mirasını korumanının kendisi ve iki kızına düştüğünü anlatan Dinç, "Babamın Dünya ve Türkiye'ye bıraktığı mirasını korumak bana ve kızlarım Özge ile Öyku'ye düştü. Babam zaten görevinde başarılı bir insandı. Daha sonra onu anlayan kişiler yolunu devam ettirdiler. Ara Güler geldi, bölgeyi dünyaya duyurdu. Sonra fazla takip eden olmadı. Cem Setesen seneler sonra beni buldu. Hem belgeselinde hem de iki kitabında son derece muhteşem şekilde anlattı. O olmasaydı buralarda ne kadar olurdu? Onun çalışmasıyla dünyalar bizim oldu" dedi.

BELGESEL SAYESİNDE OLDU

Nuh'un Gemisi kalıntısında inceleme sonrası soruları cevaplandıran yönetmen Cem Sertesen, "En büyük mutluluğum kaşif İlhan Durupınar'ın kızının ve torunlarının burayı görmeleridir. Bunların hepsi belgeselin sayesinde oldu. Bu turizm gezisi de öyle bir şey oldu. Belgeselin izletildiği yerde Dünya Değişmeden Turizm acentasının sahibi Tulga Ozan buraya tur düzenledi. Belgeselim çok başarılı bulundu. Kendimi ancak şöyle başarılı sayacaktım, "bir kişi bile belgeselimi seyreder ve merak edip gelirse başarılı oldum" diyecektim. Bugün 50'ye yakın gezgin burada çok mutluyum" diye konuştu.

Marka Konseyi'nin Başkanı Bülent Fidan, yerel hikayelerin bulundukları yerlere kattığı değeri anlattı. Ağrı'da 5 bin yıllık efsanenin izini sürdüklerini ifade eden Fidan, şunları söyledi:

"Üç büyük dinin anlatımında yer alan büyük tufanla ilgili kalıntıların burada olması çok önemli. Buranın değerinin artırılması çok önemli. Geminin izleri harika, ilerde çok fazla turist çekeceğine dair içimde bir his var. Burada tesis yapılması gerekiyor. İzlemek için daha büyük bir alan oluşturulmalı."

Bölgeye ilk defa geldiğini belirten makine yüksek mühendisi Hayrettin Kağnıcı, bölgenin ihmal edildiğini Nuh'un Gemisi'ne yönelik ilk defa böyle bir tur düzenlendiğini kaydeden Kağnıcı, çok az kişinin bildiği bölgenin daha iyi tanıtılmasını istedi.

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DHA