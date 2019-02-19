Nuh’un Gemisi, Üsküdar Kitap Fuarında Anlatıldı

Ağrı'da olduğuna inanılan Nuh'un Gemisi ile ilgili Üsküdar Kitap Farında, belgesel gösterimi ve kitap imza günü düzenlendi.

Ağrılı yazar Erkan Kösedağ ile Yönetmen Cem Sertesen'in birlikte kaleme aldıkları Nuh'un Gemisi ile Cem Sertesen'in yazdığı "Hepimiz Aynı Gemideyiz" isimli kitaplar Üsküdar 5.Kitap Fuarında tanıtılarak imza etkinliği düzenlendi.

"Turizm bir algı meselesi"

Üsküdar Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlik öncesi yapılan söyleşide konuşan yazarlardan Erkan Kösedağ," Nuh'un Gemisi ile ilgili bugüne kadar bir çok araştırma yazısı yayınlandı. Biz bunun bir adım ötesine giderek, Nuh'un Gemisinin Ağrı'da olduğunu yayınladığımız kitapla anlatmaya çalıştık. Turizm bir algı meselesi. Bu yüzden Şırnaklıları anlamak mümkün. Onlar Cudi'de olduğunu iddia etseler de, onlarda gerçeği biliyorlar. Çünkü Nuh'un Gemisi onlar için bir turizm kaynağı. Bugün sizlere hem tufan ile ilgili hemde gemi ile ilgili önemli bilgiler vereceğim. Bu bilgiler ile yetinmeyen arkadaşlarımız, Cem Sertesen tarafından ikincisi yayınlanan "Hepimiz Aynı Gemideyiz" isimlik kitapta yer alan bilimsel çalışmalar ve kitabın yanında hediye edilen Nuh'un Gemisine ait belgesele ulaşabilirler. Herkesi Ağrı'ya davet ediyoruz " dedi.

"Belgesel 22 yılda tamamlandı"

Nuh tufanı ile ilgili bilgilendirmeler sonrasında konuşan Yönetmen Cem Sertesen ise, "22 yılda gerçekleştirdiği belgesel için "22 yılda çekimleri tamamlanan bu belgeseli ikinci kitabımla birlikte hediye ediyorum. İnsanların kafasında soru işaretlerinin kalmasına gerek yok. Gerek İslami tefsirlerden, gerekse diğer kutsal kitaplardan yaptığımız araştırmalar ile şunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Nuh'un Gemisi Ağrı'da ve ilgi bekliyor. Kitabı almak isteyenler Okur Yayıncılıktan temin edebilirler" dedi. Söyleşi sonrasında imza töreni gerçekleştirilerek program sona erdi.

Kaynak: İHA